Как «Сила Сибири – 2» заставит Европу играть по правилам Газпрома

Лидеры России и Китая близки заключить сделку по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», сообщают СМИ. Поставки по новой трубе эквиваленты мощности «Северного потока – 2», который продолжает испытывать трудности в Европе. Почему «Силу Сибири – 2» уже назвали победой Москвы над ЕС и в чем главные преимущества у этой трубы?

Фото: пресс-центр "Газпром" пресс-центр "Газпром"

Москва и Пекин договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». Как пишет обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express, стороны близки к заключению сделки, возможные поставки будут эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2». По мнению автора, новый проект удвоит поставки российского трубопроводного газа в Китай, что позволит президенту России Владимиру Путину переиграть Европу, которая не торопится сертифицировать уже готовый газопровод «Северный поток – 2».

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«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – подчеркнул Ашкенази.

Заполненный газом «Северный поток – 2», который предназначен для транспортировки топлива в Германию по дну Балтийского моря, ждет процедуры сертификации. Несколько стран во главе с США выступали против проекта, утверждая, что трубопровод станет рычагом давления Москвы на Европу, а также лишит Украину доходов от прокачки российского газа.

В конце декабря Газпром сообщал о рекордном уровне суточных поставок в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Однако главная цель нового газопровода «Сила Сибири – 2» состоит в том, чтобы объединить газотранспортные системы запада и востока РФ, говорил глава компании Алексей Миллер. Таким образом Россия сможет осуществлять экспортные поставки газа из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края.

Кроме того, за счет этого проекта можно газифицировать Восточную Сибирь, не имеющую доступа к магистральной трубе. Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии. По экспертным оценкам, стоимость проекта может достигать 1,3 – 1,5 трлн рублей.

В середине декабря Владимир Путин заявил, что технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели. Улан-Батор уже заключил меморандум с Газпромом, подразумевающий создание «компании специального назначения», которая поможет в разработке технико-экономического обоснования реализации проекта, а также выбора маршрута для газопровода.

Новая труба, протяженность которой составит более 950 километров, должна начать строиться в 2024 году, процесс займет не более четырех-пяти лет. Таким образом газ по ней пойдет ориентировочно в 2028-2030 годах. По информации Nikkei Asia, Москве и Пекину предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива.

«Появление «Силы Сибири – 2» станет не очень хорошей новостью для так называемого свободного рынка газа, биржевой торговли с ее непредсказуемостью и завышенными ценами, а Газпром получит дополнительную опору для своей политики длительных контрактов», – говорит руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов.

По его словам, европейцы хотели благодаря переменчивости спотового рынка заставить Россию находиться в состоянии непрерывного стресса из-за колебания цен.

«Если на протяжении последних лет в Европейском союзе удалось пересмотреть соглашения с российским бизнесом, переведя цены с постоянных контрактных на спотовые, то в случае с Китаем будет классическая формула, которая позволит Газпрому гарантированно поставлять большие объемы. Теперь выясняется, что стресс обрушился на европейских потребителей, а постоянные контракты оказались более выгодны и перспективны, поскольку позволяют стабильно развиваться потребителю и поставщику», – уверен Колташов.

Кроме того, за счет «Силы Сибири – 2» Китай начнет «все больше отвязываться от поставок по морю» и «таким образом экономика КНР будет защищена от стресса».

«Российский газ обеспечит значительную экономию для Китая, а это сегодня важнейшее конкурентное преимущество», – прогнозирует собеседник.

Что касается конкуренции на азиатском рынке, то в первую очередь российский газ начнет представлять угрозу для сжиженного природного газа из США, Катара и других поставщиков. В случае высокого спроса на российский газ одновременно на Востоке и на Западе «у Газпрома появится дополнительный аргумент объяснить, почему он не выставляет газ на европейский спотовый рынок».

«Сейчас еврократия обвиняет Газпром в том, что он не увлечен новомодной биржевой торговлей газом, не хочет играть на спотовом рынке. А исходя из чего должна вестись добыча? Добытый газ нельзя оставить в трубе, поэтому Газпром ориентируется на постоянные контракты. Таким образом, появление «Силы Сибири – 2» – это дополнительный нажим на Евросоюз, который предпринял масштабную попытку перестроить местный газовой рынок, чтобы изменить положение российского поставщика и занять благодаря этому более сильную позицию. Но в результате получился зимний коллапс и безумный взлет цен на спотовом рынке», – указал Колташов.

Член Российской ассоциации китаеведов РАН Андрей Островский уверен, что активизировать переговоры по «Силе Сибири – 2», которые по инициативе Москвы велись еще с начала нулевых, Китай был вынужден после обострения отношений с Западом во времена президентства Дональда Трампа.

«Эта история тянется лет 20, но теперь китайцы согласились с нами, что нужно строить новый газопровод», – говорит эксперт.

Сейчас Россия поставляет в Китай 5 млрд кубометров газа в год (без учета превышения контрактных обязательств), в то время как Туркмения дает 50 млрд, а Мьянма – 40 млрд, подчеркнул Островский.

«Китай добывает 180 млрд кубометров, а потребность страны – 500 млрд. Поэтому помимо трубного газа страна закупает СПГ в Австралии и Катаре. Но чтобы не попадать в зависимость от одного поставщика, Китай подписал в 2006 году соглашение по поставкам трубопроводного газа из Туркменистана, после чего был проведен трубопровод через Узбекистан и Казахстан. Этим лично занимался нынешний премьер Госсовета КНР Ли Кэцян», – напомнил собеседник.

В случае запуска «Силы Сибири – 2» на долю России придется в лучшем случае 25% от всех газовых поставок в КНР. Со сбытом проблем не будет, потому что «у Китая постоянная потребность».