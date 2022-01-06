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2 часа назад

Узбекистан прекратил экспорт газа

Власти Узбекистана решили полностью прекратить экспорт природного газа для покрытия сезонного пика потребления внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское Минэнерго.

Узбекистан прекратил экспорт газа
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году Ташкент не планирует поставлять природный газ в Россию. «В данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 год не имеется», — указали в Минэнерго страны.

Агентство отмечает, что в 2018-м Узбекистан поставил «Газпрому» 3,8 миллиарда кубометров природного газа, в 2019 году увеличил поставки до 4,9 миллиарда кубометров, а в 2020 году они были прекращены. При этом с 2020-го «Газпром» начал поставлять узбекской стороне туркменский газ.

29 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что в декабре 2021 года в России был достигнут исторический рекорд по энергопотреблению. Он предложил обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. По его словам, у России есть возможность наращивать экспорт топлива.

Компании,Владимир Путин,Газпром,Минэнерго,
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