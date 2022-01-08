В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

"По состоянию на 7 января АЗРК начало расследования в отношении предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа: 85 - в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.