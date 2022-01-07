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37 минут назад

Белый дом выступил против санкций по «Северному потоку — 2»

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не поддерживает новые санкции против «Северного потока — 2», которые сенат намерен обсудить до середины января. По его мнению, это не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

В США выступили против новых санкций по «Северному потоку - 2»
Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look PressJens Buttner/ZB/Global Look Press

Если этот закон будет проведён, он только подорвёт единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, — рассказал Прайс.

Он отметил, что в настоящее время администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций против России. Представитель Госдепа добавил, что Белый дом всё равно выступает против газопровода и за сдерживание Москвы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» следует использовать в качестве рычага влияния Европы на политику России. Он подчеркнул, что в настоящее время газопровод не задействован и «затруднительно представить», что в будущем по нему всё же начнут переправлять газ, если случится обострение ситуации вокруг Украины.

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