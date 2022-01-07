В США выступили против новых санкций по «Северному потоку - 2»

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не поддерживает новые санкции против «Северного потока — 2», которые сенат намерен обсудить до середины января. По его мнению, это не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Если этот закон будет проведён, он только подорвёт единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, — рассказал Прайс.

Он отметил, что в настоящее время администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций против России. Представитель Госдепа добавил, что Белый дом всё равно выступает против газопровода и за сдерживание Москвы.