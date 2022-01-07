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1 час назад

Франция допустила закрытие «Северного потока-2» при эскалации на Украине

В случае возобновления войны на востоке Украины европейские страны могут вернуться к рассмотрению вопроса о закрытии российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала BFM заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Париж всегда проявлял относительную сдержанность в вопросе строительства газопровода, признавая этот вопрос прерогативой Германии. При этом дипломат подчеркнул, что «новая агрессия» со стороны России обяжет Европу вернуться к нему снова.

«Если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными», — допустил глава МИД.

При этом он заверил, что переговоры с Россией необходимо продолжать во что бы то ни стало.

В Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток-2»

Ранее газета Politico сообщала, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный Конгрессу США республиканцем Тедом Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту Джо Байдену взаимодействовать с Россией.

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