В случае возобновления войны на востоке Украины европейские страны могут вернуться к рассмотрению вопроса о закрытии российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала BFM заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Париж всегда проявлял относительную сдержанность в вопросе строительства газопровода, признавая этот вопрос прерогативой Германии. При этом дипломат подчеркнул, что «новая агрессия» со стороны России обяжет Европу вернуться к нему снова.

«Если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными», — допустил глава МИД.

При этом он заверил, что переговоры с Россией необходимо продолжать во что бы то ни стало.