Претендент на пост главы германской партии зелёных Омид Нурипур заявил, что в партии всегда считали газопровод «Северный поток — 2» ошибкой. При этом вмешиваться в процедуру его сертификации не станут, поскольку это незаконно, отметил политик в беседе с журналом Spiegel.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Мы всегда считали трубопровод ошибкой, но мы не можем политически вмешиваться в процедуру разрешения и нарушать законодательство, — пояснил Нурипур.

По его словам, зелёные не могут нести ответственность за «принятые в прошлом ошибочные решения других».

Мы не правили 16 лет. Мы не можем исправить всё, что ранее пошло не так, но кое-что — можем, — подчеркнул он.

Нурипур добавил, что зависимость Германии от российского газа является проблемой, однако без голубого топлива страна не сможет покрыть потребности в энергоресурсах.

Мы не сможем покрыть без газа из России наши сегодняшние потребности, это правда. Энергетическое партнёрство с Россией продолжается со времён Советского Союза, с 1971 года, оно всегда вправду было стабильным, пока с недавнего времени поставки газа не стали задерживаться и политизироваться, — заключил Нурипур.

Ранее стало известно, что около 60% жителей Германии выступают в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Данные опроса института Infratest dimap привёл телеканал ARD. Согласно результатам опроса, за проект на востоке Германии выступают 70% населения, в западной части страны — 57%.