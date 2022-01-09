Сбербанк сообщил о восстановлении работы в Казахстане

"Сбербанк сообщает, что сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет. Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации", - отметили в пресс-службе.