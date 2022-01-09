В Евросоюзе произошел скандал из-за «рейсов-призраков»

В Евросоюзе разразился скандал из-за того, что авиакомпании совершали фиктивные рейсы, чтобы избежать нарушения правил в сфере авиации. Сразу несколько государств потребовали изменить действующий регламент, чтобы авиаперевозчики перестали практиковать «рейсы-призраки».

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Как пишет The Financial Times, текущей зимой работающих на европейском рынке авиакомпаний обязали использовать не менее половины своих слотов на полеты. До начала пандемии COVID-19 перевозчики использовали в среднем 80% слотов. С началом «ковидного» кризиса спрос на авиаперевозки резко упал, и компаниям пошли на встречу, разрешив использовать только половину слотов.

Если же компания неспособна выполнить минимальный объем рейсов, то ее должны лишить разрешения на перевозки с тем, чтобы перераспределить их между другими участниками рынка. Данное обстоятельство вызвало беспокойство авиаперевозчиков, в результате чего они стали отправлять полупустые или вовсе пустые самолеты. Например, по данным The Bulletin, этой зимой принадлежащая Lufhansa компания Brussels Airlines была вынуждена совершить около трех тысяч фиктивных рейсов.

Требование ЕС к авиакомпаниям раскритиковал министр транспорта Бельгии Джордж Гилкинет, который обратился с письмом к комиссару Евросоюза по транспорту Адине Валеан. В нем Гилкинет заявил, что требование ЕС угрожает выполнению задачи по сокращению вредных выбросов в атмосферу. По его мнению, порог заполняемости слотов в 50% необходимо как можно быстрее снизить.