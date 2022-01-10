Поставки российского газа в Европу обрушились

Из-за резкого потепления на территории Европы в первые дни нового года сократились поставки российского газа. Так, прокачка через Украину сократилась почти вдвое, через «Турецкий поток» - на треть, а по газопроводу Ямал-Европа до сих пор остается нулевой. Все потому что европейцы ждут теплой зимы и используют газ из своих запасов.

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Как пишет «Коммерсант», среднесуточный объем поставок через Украину 1-9 января упал до 54 млн кубометров, что на 55% меньше, чем в предшествующие десять дней декабря 2021 года.

Эксперты ожидают, что январь и март в Европе будут немного теплее многолетней нормы, февраль - теплее для севера Европы и холоднее для юга.

«Если этот прогноз окажется верным, лучшей стратегией для европейских клиентов "Газпрома" может стать минимизация текущих закупок, с тем чтобы дотянуть до теплого времени года на запасах в хранилищах, закупленных по гораздо более низким ценам, чем нынешние», - пишет издание.

Напомним, в настоящее время «Газпром» продает газ в Европу только по долгосрочным контрактам. Объем поставок по ним зависит от покупателей.