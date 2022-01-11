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35 минут назад

В США санкции против «Северного потока-2» назвали «авантюрой меркантилизма»

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что США могут лишиться международного сотрудничества в связи с введением новых санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал American Conservative.

В США санкции против «Северного потока-2» назвали «авантюрой меркантилизма»
Фото: ReutersReuters

Как написал Пол в своей статье для издания, эффективность законопроекта об ограничительных мерах против «Северного потока — 2», который предложил республиканец Тед Круз, находится под вопросом. Пол уверен, что новые санкции против России — «опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству».

По его словам, эти санкции имеют не политические, а экономические мотивы. Пол отметил, что они не обусловлены соображениями национальной безопасности, а скорее «протекционизмом и меркантилизмом».

Ранее газета Politico сообщила, что законопроект с новыми санкциями против России в связи с «Северным потоком — 2», который предложил Тед Круз, скорее всего не будет утвержден. Это связано с нежеланием обрывать взаимодействие президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет принято «подавляющим большинством».

Компании,Тед Круз,Джозеф Байден,Владимир Путин,Республиканская партия США,Lenta.ru,
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