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29 минут назад

Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста

Миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что находится в Казахстане и пока не может вылететь из страны, при этом у него почти нет интернета и связи.

Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста
Фото: ТАССТАСС

«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», – передает РИА «Новости» его слова.

Рыбаков добавил, что по итогам пребывания в республике намерен сделать видеоматериал, поделившись историей о том, что накануне «на блокпосту чуть не вляпался»: по его словам, его «приняли за террориста».

«Хорошо, что все хорошо закончилось», – отметил бизнесмен.

По словам Рыбакова, он улетел в Казахстан 3 января на отдых, обратно собирался возвращаться 10 января.

«Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», – сказал Рыбаков.

Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Однако позднее в российском генеральном консульстве заявили, что регистрация граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью.

В погромах в Алма-Ате заметили «примечательную деталь»

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы.

Компании,Игорь Рыбаков,Министерство обороны,РИА Новости,
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