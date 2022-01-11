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47 минут назад

Энергокризис: Молдавия обратилась к «Газпрому»

Правительство Молдавии снова попросило «Газпром» об отсрочке выплаты по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. Об этом сообщает ТАСС.

Спыну рассказал о состоявшемся разговоре с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которого он попытался договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства. По его словам, «дискуссии продолжаются». Спыну добавил, что до конца этой недели молдавско-российское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» должно рассчитаться за топливо, полученное в декабре 2021 года.

По словам министра, «Молдовагазу» не хватит около 25 млн евро, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в январе. Он подчеркнул, что газораспределительному предприятию придется также изыскать средства для выплаты аванса. Повторно вопрос будет обсуждаться с «Газпромом» на следующей неделе, заявил Спыну.

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Он также сообщил, что благодаря контракту с «Газпромом» Молдавии удалось сэкономить за три месяца $330 млн. Республика столкнулась с испытанием в виде очередного энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная стоимость газа была $450 за тысячу куб. м, а в январе – $646. Взлет цен связан с ростом котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым по контракту с «Газпромом» привязана закупочная цена, отметил Спыну.

Ранее Спыну заявил, что компания «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения цен для населения, чтобы вовремя рассчитаться с российским «Газпромом».

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