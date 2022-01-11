Суд отменил решение о взыскании с подконтрольной Мамуту компании «Вандеркинд»

Арбитражный суд Москвы отменил свое решение о взыскании 499 млн рублей с подконтрольной Александру Мамуту компании «Вандеркинд», управляющей российскими магазинами сети Hamley`s по иску банка «Траст».

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Как сообщает «Коммерсант», в определении суда говорится, что дело приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам заявления «Вандеркинда» о пересмотре иска по новым обстоятельствам.

В феврале 2021 года «Траст» подал к «Вандеркинду» иск о возврате просроченной задолженности по кредитному договору. «Вандеркинд», в свою очередь, пытался добиться принудительной реструктуризации задолженности перед банком из-за пандемии и перенести обязательный платеж на 31 декабря 2022 года.

Представитель банка рассказал «Интерфаксу», что «Траст» вел переговоры о реструктуризации долгов «Вандеркинда» c владельцем компании Александром Мамутом, но прийти к соглашению сторонам не удалось, при этом объем просроченной задолженности продолжал расти. В связи с этим «Траст» направил требование о досрочном погашении полной суммы долга (2,6 млрд рублей), после чего обратился в суд.

В июле суд удовлетворил иск «Вандеркинда» к «Трасту» об изменении условий кредитного договора, в связи с этим «Вандеркинд» подал заявление о пересмотре решения по иску на 499 млн рублей.