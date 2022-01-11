UniCredit может купить банк «Открытие»

Банк Италии UniCredit заинтересован в покупке российского госбанка «Открытие» и уже готовится к оценке объекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По данным агентства, UniCredit нанял консультанта для изучения и оценке бухгалтерии «Открытия». Завершить данный процесс в банке Италии планируют в течение нескольких недель.

В Bloomberg отметили, что интерес UniCredit к расширению деятельности в России идет вразрез с тенденцией последних лет, когда иностранные кредиторы сокращали свое присутствие в РФ из-за рисков в связи с западными санкциями и требованиями законодательства.