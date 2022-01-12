Германии предрекли усиление зависимости от «Газпрома»

Германия может усилить свою зависимость от компании «Газпром» на фоне проблем с добычей газа в Нидерландах, пишет Spiegel со ссылкой на экспертов Клауса Хеккинга и Геральда Трауфеттера.

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По их словам, сейчас 90 процентов потребностей страны в газе покрываются за счет импорта - топливо поступает в Германию исключительно по газопроводам преимущественно из трех государств: России, Норвегии и Нидерландов. При этом Нидерланды на протяжении нескольких лет из-за сейсмической опасности сокращают добычу.

«Возможно, что в скором времени ее вообще прекратят. Это сделает ФРГ еще более зависимой от "Газпрома"», — пишет издание. Отмечается, что на «Газпром» в структуре немецкого импорта газа приходятся 55 процентов. Как считает Spiegel, альтернативным источником газа могли бы стать поставки сжиженного природного газа из США, Катара или Австралии. Однако Берлин не владеет собственным портом для приема СПГ.