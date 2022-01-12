Ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты

Крупные ретейлеры – X5 Group и «Магнит» – предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценки не более чем на 10% на социально значимые продукты до конца 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».

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В X5 заявили, что ограничения должны охватить свыше 20 товарных категорий. Они начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. В группе отметили, что перечень конкретных товаров будет определяться каждый месяц.

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В «Магните» собираются ограничить наценку примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.

В ФАС сообщили, что изучают предложения ретейлеров.

«Мы обсуждали с сетями возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%»,— рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что в 2021 году средняя надбавка на эти товары в сетях не превышала 15–16%. Однако в ФАС заявили, что во время еженедельного мониторинга в ряде сетей выявляется завышение наценок, в частности, на социально значимые товары. В этой связи ведомство считает, что ретейлерам необходимо проработать механизмы «ответственного ценообразования».

Исполнительный директор «Руспродсоюза» (объединяет крупных производителей продуктов) Дмитрий Востриков одобряет самоограничения ретейла по наценкам, однако считает, что надбавки на товары первой цены и так являются минимальными.

«Это происходит за счет того, что ретейлеры вынуждают снижать закупочные цены производителей, которым из-за этого зачастую приходится работать в минус»,— пояснил он.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов назвал попытку ретейлеров ограничить наценку до 10% на базовые продукты игрой на опережение. По мнению эксперта, такими мерами сети идут навстречу регулятору и гражданам.

«Власти получают хорошую возможность минимизировать цены на самый доступный товар для самых уязвимых категорий граждан, а ретейлеры — дополнительный трафик», — отметил он.

Финансовые показатели сети не должны заметно измениться с введением меры, считает Ибрагимов. Однако гендиректор Infoline Иван Федяков заявил, что небольшие ретейлеры «с такой наценкой не выживут».