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1 час назад

В США усомнились в запуске «Севпотока — 2» из-за ситуации на Украине

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне с трудом представляют запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Ее слова приводит «РИА Новости».

В США усомнились в запуске «Севпотока — 2» из-за ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», — сказала Шерман.

Ранее генсек НАТО на пресс-конференции по итогам заседания альянса и России Йенс Столтенберг заявил, что в случае нападения РФ на Украину в организации рассмотрят необходимость дальнейшего увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

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