СКР отказался прекратить дело Батурина за сроком давности

Следственный комитет России отказался прекратить уголовное дело шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктора Батурина, обвиненного в попытке мошенничества и арестованного прошлым летом. Таким образом следствие было отклонило соответствующее ходатайство защиты предпринимателя, которая указывала, что 10-летний срок давности по делу истек еще в октябре-ноябре 2021 года.

Отказное постановление следователь СКР Олег Савельев вынес в ноябре 2021 года, рассмотрев ходатайство адвоката бизнесмена Игоря Шабанова. Он указал, что, согласно фабуле обвинения, Батурин подал два иска в Арбитражный суд Москвы — 4 и 18 октября 2011 года. Первый иск касался признания недействительной сделки по продаже его сестрой, президентом компании Inteco Management Елены Батуриной 100% акций «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и «дочке» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции». Во втором иске Батурин просил перевести права покупателя на него как имеющего преимущественное право и владеющего 25% акций. Следствие усмотрело в действиях Батурина состав преступления — покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный суд 2 июля арестовал его.

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Сам Батурин вину отрицает и утверждает, что у него есть документ — приложение к мировому соглашению с Еленой Батуриной, по которому та должна должна выплатить ему рыночную компенсацию за проданные ценные бумаги. В свою очередь Батурина утверждает, что этот документ поддельный.

Так или иначе, но в октябре истек 10-летний срок давности, предусмотренной статьей «мошенничество», в связи с чет защита и попросила дело закрыть.

Однако, по словам Игоря Шабанова, который является самым давним адвокатом Виктора Батурина, следователь не удовлетворил ходатайство защиты, ограничившись формулировкой о том, что оно «не основано на законе». При этом самого Батурина из «Матросская тишина» вскоре перевели в более строгий изолятор — специзолятор №77/1, так называемый «Кремлевский централ». Его же адвоката перестали к нему допускать.

«Я позвонил следователю, спросил в чем дело. Он сказал, что он отвел меня от дела. Я сказал, что хочу ознакомится с определением, а когда приехал к нему, то следователь сказал, что вышлет его почтой», — рассказал Business FM Игорь Шабанов, предположив, что, вероятнее всего получит документ только «через полгода».

По его информации, основанием для его отвода стала копии документов из арбитражного дела, которое было уничтожено. В копии апелляционной жалобы, подписанной якобы Батуриным, в качестве адреса бизнесмена был указан адрес адвокатского бюро «Шабанов и партнеры» и телефон. «Сам Батурин подать эту жалобу не мог, так как сидел в это время в тюрьме. Он говорит, что ее не писал, а экспертиза его подпись не подтвердила», — заявил защитник.

В связи с отводом из дела Шабанов направил жалобу на действия следователя в Генпрокуратуру РФ и руководству Следственного комитета. Кроме того, он планирует обратиться в суд. У Виктора Батурина осталось еще несколько адвокатов.

Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено по заявлению его сестры, президента компании Inteco Management Елены Батуриной еще в 2017 году. Все это время Виктор Батурин находился в статусе свидетеля, и лишь 1 июля 2021 года перешел в разряд обвиняемых. Свою вину он отрицает, а арест, в частности связывает, с желанием вывести его из процесса в австрийском суде, куда он подал иск к сестре о клевете. В рамках него Батурин предъявил оригинал приложения к мировому соглашению с Еленой Батуриной по акциям «Интеко». По словам адвокатов Батурина, экспертиза подтвердила подлинность подписей Виктора Батурина и Елены Батуриной на документе. Сама Елена Батурина утверждает, что брат передал ей акции еще в 2002 году по устному договору дарения, что, на взгляд адвокатов, невозможно. «В австрийском суде у Елены Батуриной возникли проблемы иона решила атаковать его здесь», — считает Игорь Шабанов. По его словам, без личного участия Виктора Батурина процесс в Австрии будет парализован. Сейчас в рамках этого дела проводится очередная экспертиза. Однако вероятно, после ее окончания процесс приостановят.

Батурин должен кредиторам свыше 3 млрд рублей. Его долги выкупила компания А1, входящая в «Альфу» Михаила Фридмана. В случае проигрыша Елены Батуриной в Австрии она сможет требовать стоимость 25% акций «Интеко» и векселей.