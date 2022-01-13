Франция прекратила преследование беглого банкира Аблязова

«Это большая победа после всех трудностей, через которые прошли он и его семья», — рассказал адвокат беглого банкира Карим Бейлуни.

В 2017 году суд Алма-Аты признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, хотя приговор был вынесен в отсутствие обвиняемого — он уже давно живет за границей. Отдельно его заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.