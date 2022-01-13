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1 час назад

Екатерина Латыпова назначена старшим вице-президентом «Сбера»

Екатерина Латыпова займёт должность старшего вице-президента, руководителя блока &laquo;Стратегия и развитие&raquo;, куратора офиса аджайл-трансформации &laquo;Сбера&raquo;. Она работает в компании с 2015 года &mdash; тогда она была назначена на должность вице-президента и директора департамента стратегии и развития, сообщили Sostav в пресс-службе &laquo;Сбера&raquo;.

Екатерина Латыпова назначена старшим вице-президентом «Сбера»
Фото: Sostav.ruSostav.ru

С августа 2021 года Латыпова исполняла обязанности руководителя блока &laquo;Стратегия и развитие&raquo; и куратора офиса аджайл-трансформации и внедрения инструментов изменений, совмещая свой функционал с новыми задачами. Она участвовала в ключевых трансформациях бизнеса. За время её работы были утверждены три стратегии развития &laquo;Сбера&raquo;, цифровизированы инструменты их мониторинга.

Латыпова окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и Бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк). Она отмечена благодарностями президента Российской Федерации и почётной грамотой &laquo;Сбера&raquo;.

Герман Греф, президент, председатель правления &laquo;Сбербанка&raquo;:

Екатерина &mdash; опытный менеджер, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации, всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников. Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие &laquo;Сбера&raquo; и не только. Поздравляю с назначением и желаю ей и всей команде блока успешно справиться со всеми новыми не менее амбициозными задачами.

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