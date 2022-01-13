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1 час назад

Сенат США отказался вводить новые санкции против «Северного потока-2»

Сенат американского Конгресса отклонил законопроект республиканца Теда Круза (штат Техас) о введении новых санкций против «Северного потока-2». Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа, пишет ТАСС.

Сенат США отказался вводить санкции против «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ не смог набрать необходимые 60 голосов (из 100 возможных) для утверждения.

Согласно законопроекту Круза предлагалось ввести санкции в отношении российского газопровода, а также организаций, ответственных за его проектирование, строительство и эксплуатацию, в течение 15 дней после его утверждения.

При этом Конгресс получил бы право проголосовать за повторное введение рестрикций в случае, если американский президент решит их отменить.

Ранее Белый дом выступил против законопроекта Круза. В администрации США сомневаются, что документ поможет Украине, при этом он «подорвет единство европейских союзников».

Белый дом не поддержал проект о санкциях против «Северного потока-2»

12 января сенатор от демократической партии США Марк Уорнер также раскритиковал законопроект. Он выразил скептическое отношение к российскому газопроводу. Однако, по его мнению, ограничительные меры США против «Северного потока-2» предадут интересы ФРГ.

Компании,Марк Уорнер,Тед Круз,Сенат США,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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