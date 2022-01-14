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46 минут назад

Reuters: Португалия подозревает Абрамовича в незаконном получении гражданства

Португальский минюст открыл дело против миллиардера Романа Абрамовича, подозревая его в том, что бизнесмен незаконно приобрел португальское гражданство, сообщает Reuters.

В Португалии открыли дело против Романа Абрамовича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года по закону о о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции. Евреи-сефарды проживали в Южной Европе и Северной Африке. В Португалии отмечают, что фамилия миллиардера - Абрамович - имеет ашкеназское происхождение. Евреи-ашкеназы до Второй мировой войны проживали в Северной и Восточной Европе.

"Все указывает на то, что за благонамеренным законом была создана паспортная мафия", - заявила активист по борьбе с коррупцией и основатель португальского отделения Transparency Internacional Жоао Баталья.

Португальский минюст утверждает, что расследования является стандартной процедурой.

"Это нормальная процедура, применяемая всякий раз, когда возникают ситуации или новости, касающиеся любых возможных нарушений в проведенной процедуре", - указано в сообщении ведомства.

Ранее минюст Португалии подтвердил, что Роман Абрамович получил гражданство страны.

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