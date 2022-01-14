В Португалии открыли дело против Романа Абрамовича

Португальский минюст открыл дело против миллиардера Романа Абрамовича , подозревая его в том, что бизнесмен незаконно приобрел португальское гражданство, сообщает Reuters .

Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года по закону о о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции. Евреи-сефарды проживали в Южной Европе и Северной Африке. В Португалии отмечают, что фамилия миллиардера - Абрамович - имеет ашкеназское происхождение. Евреи-ашкеназы до Второй мировой войны проживали в Северной и Восточной Европе.