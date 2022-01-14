Цены на красную икру взлетят

В конце 2021 года и начале 2022 года розничные игроки получили от поставщиков красной икры заявки на существенное повышение цен на свою продукцию. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники четырех крупных ретейлеров, которые ссылаются на письма партнеров. По словам одного из собеседников издания, поставщики намерены увеличить стоимость икры от 7 до 17% в зависимости от вида продукции, упаковки и прочего.

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«Поставщики предлагают повышение в 10% по недорогим позициям и от 20–30% – по премиальным», – рассказал сотрудник другого ретейлера.

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Сеть «Верный» подтвердила получение уведомления об увеличении закупочной цены на красную икру на 7%, указал ее представитель. При этом он отметил, что столь существенного единовременного роста стоимости этого продукта не наблюдалось в последние годы.

Увеличение стоимости поставщики объясняют дефицитом икры на рынке. Нехватка продукции обусловлена ориентацией продаж на экспорт, подчеркнул собеседник еще в одной торговой сети.

По словам представителя Росрыболовства, в России в 2021 году было произведено много красной икры: рыбаки добыли 539 000 т тихоокеанских лососей, что на 80% превышает уровень 2020 года и на 8,2% больше уровня 2019 года. Собеседник издания при этом заявил, что дефицита продукции из лососевых не наблюдается. Рост цен на продукцию обусловлен растущим мировым спросом, полагает он.

В 2021 году в конце сентября, когда закончилась путина, красная икра у рыбаков стоила 3000–3200 рублей/кг, но уже к концу декабря в опте она стоила почти в 1,5 раза больше (4000–4500 руб./кг), отметил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По данным ВАРПЭ, в настоящее время оптовые цены на икру горбуши в Центральной России находятся в диапазоне 4200–4500 рублей/кг, что почти на 10% больше, чем в январе 2021 года. Фомин не ожидает значительного роста цен на икру в рознице в дальнейшем.