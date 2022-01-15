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1 час назад

Выручка Google в России превысила в 2020 году ₽144 млрд

Федеральная налоговая служба (ФНС) передала в суд данные о доходах американской компании Google в России, сообщает РБК со ссылкой на текст постановления Таганского суда от 24 декабря 2021 года.

Выручка Google в России превысила в 2020 году ₽144 млрд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В соответствии с практикой мировых и районных судов в документе были удалены все персональные данные и конкретные даты. При этом мотивировочная часть позволяет сделать вывод о доходах Google в России, поясняет издание. Так, по данным РБК, в период за 2020 год компания заработала в России около 144,4 млрд руб.

24 декабря 2021 года Таганский суд Москвы назначил компании Google оборотный штраф (т.е. штраф, зависящий от выручки компании) в размере более 7,2 млрд рублей. Штраф был назначен за систематическое неудаление информации, запрещенной в России.

Ранее суд оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, общая сумма наложенных на компанию штрафов достигла 58 млн рублей.

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