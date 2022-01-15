У Meta захотели отсудить $3,2 млрд

В Великобритании против компании Meta (бывшая Facebook) подали коллективный иск за злоупотребление монополией на рынке и использование данных миллионов людей. В иске утверждается, что Facebook передавала рекламодателям данные 44 млн британских пользователей после регистрации в социальной сети. Газета The Guardian уточнила, что, по оценкам истцов, компания Марка Цукерберга должна заплатить пострадавшим £2,3 млрд ($3,2 млрд).

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Газета уточнила, что иск подготовила сотрудница Британского института международного права Лиза Ловдал-Гормсен. По её мнению, Meta нарушила британский Закон о защите конкуренции 1998 года и права британских пользователей Facebook, «эксплуатируя персональные данные пользователей, не давая им взамен должной компенсации за такую эксплуатацию».

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«Компания Meta злоупотребляла доминирующим положением на рынке, а также навязывала несправедливые условия юзерам, проживающим в Великобритании. Это давало компании возможность использовать личные данные британцев», — сказала Ловдал-Гормсен.

Юрист пояснила, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети и передаёт за это личные данные пользователей рекламодателям. Уточняется, что Meta получает около 98% своей прибыли от рекламы. При этом компании доступна специализированная информация об аудитории и местонахождении пользователей Facebook. Она позволяет рекламодателям показывать юзерам таргетированную рекламу в Facebook.

Представители иска указали, что Meta должна выплатить британским пользователям Facebook ущерб в £2,3 млрд. Также составители иска предложили присоединиться к иску всем желающим британским пользователям соцсети.

«Люди пользуются нашими услугами бесплатно. Они выбирают наши услуги, потому что взамен мы даём им определённую выгоду, а сами они обладают большим контролем в том, какой информацией делиться с Meta», — прокомментировал поданное заявление представитель корпорации.

Газета уточнила, что в рамках иска рассматривается период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года. Утверждается, что за это время пострадали как минимум 44 млн британских пользователей. По данным издания, рассмотрение иска займёт около года.