«Сбер» закончил 2021 год с рекордной прибылью

«Сбер» получил рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, она составила 1,2 трлн рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в 2020 году, сообщила компания в своём отчёте. Рост российской экономики и потребительской активности привёл к тому, что «Сбер» достиг максимума по объёму выданных кредитов в 2021 году — более 20 трлн рублей. Объём средств на счетах клиентов увеличился на 11,1%. Чистая прибыль компании до уплаты налогов составила 1,52 трлн рублей. Активы «Сбера» выросли на 15% без учёта валютной переоценки и составили 38 трлн рублей. К таким результатам привёл рост процентных и комиссионных доходов, а также резкое сокращение расходов на резервы на фоне восстановления экономики, объяснили в компании. «Сбер» выдал корпоративным клиентам кредитов на 14,4 трлн рублей за 2021 год. Граждане заняли у банка 5,9 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. «Государственные и собственные льготные программы существенно повысили доступность ипотеки для населения и способствовали рекордному росту ипотечного портфеля на 29%», — рассказала финансовый директор «Сбера» Александра Бурико. Одновременно с финансовыми услугами компания развивала и свою экосистему, в которую входят более 65 бизнесов небанковского сектора. К концу года количество подписчиков «СберПрайма» — подписки с выгодными условиями для пользования сервисами экосистемы «Сбера» — достигло 4,25 млн. А число пользователей «Сбербанка Онлайн» превысило 73 млн. Ранее «Секрет» сообщал , что чистая прибыль «Сбера» по российскому стандарту бухгалтерского учёта (РСБУ) за 10 месяцев 2021 года выросла в 1,6 раза и впервые превысила сумму в 1 трлн рублей. Средства физлиц — клиентов кредитной организации выросли в октябре на 0,4% и достигли 16,3 трлн рублей. При этом средства юридических лиц, напротив, снизились на 2,7%, до 8,1 трлн рублей. Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»