«Газпром» потребовал пересмотреть цены на газ для Польши

Российская компания «Газпром экспорт» подала иск к польской государственной нефтегазовой компании PGNiG для пересмотра цен по контракту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром экспорта».

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Международный арбитраж

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В пятницу, 14 января, «Газпром» обратился в международный арбитраж в Стокгольме и потребовал увеличить цены по «Ямальскому контракту». Речь идет о периоде с ноября 2017 года. Очередное право пересмотра цен возникло в ноябре 2020 года.

Обращение инициировали ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром». Они настаивают на изменении условий от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

«Инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа», — объяснили в пресс-службе российской энергетической компании. Российская сторона готова искать возможности урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.

Контракт

Как отметили в польской компании PGNiG, она считает требование поднять цены по «Ямальскому контракту» необоснованным.

В конце октября 2021 года польская сторона подала заявку на снижение цен на газ по заключенному с «Газпромом» договору. В ноябре 2020 года PGNiG также просила о снижении стоимости. До этого она воспользовалась правом на начало арбитража в 2011-м, 2015 году и добилась изменения ценовой формулы контракта в марте 2020-го. Стокгольмский арбитраж утвердил новую формулу расчета цены на голубое топливо из России. В итоге «Газпром» обязали вернуть польской компании около 1,5 миллиарда долларов. Он перечислил средства, но пообещал обжаловать решение арбитражного трибунала.

Варшава не планирует продлевать «Ямальский контракт» после его завершения в 2022 году. Польша надеется решить проблемы за счет закупки топлива у других поставщиков.

Как уточнили в «Газпром экспорте», компания уже направляла запрос PGNiG о пересмотре стоимости газа с 1 ноября 2017 года. Согласно договоренностям, через три года у «Газпром экспорта» снова появилось право требовать пересмотра цен с 1 ноября 2020 года. Российская сторона воспользовалась им и обратилась в суд.

Обвинил «Газпром»

В октябре 2021 года председатель правления концерна PGNIG Павел Маевский обвинил «Газпром» в резком подорожании газа на европейских рынках. Маевский сделал свое заявление, анонсируя повышение цен на газ для населения Польши. Он назвал действия российской компании энергетическим шантажом. По словам Маевского, повышение тарифов на газ для населения неизбежно. Он сообщил, что польские газовые хранилища почти полностью заполнены. Маевский отказался прогнозировать дальнейшее изменение цен на газ, заявив, что они контролируются политикой «Газпрома».