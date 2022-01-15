Поляки покуражились над Украиной из-за «Северного потока — 2»

Читатели польского портала Interia отреагировали на решение сената США не вводить санкции против «Северного потока — 2». В комментариях они порадовались ценам на газ, который после ввода газопровода должен подешеветь.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Следует дать разрешение на запуск «Северного потока — 2». Главное, чтобы в ЕС был дешёвый газ, Украина меня не интересует, — написал один из пользователей.

Другой усомнился в том, что Украине выгодна остановка проекта.

Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что, если «Северный поток — 2» заблокируют, газ пойдёт через Украину? Он не пойдёт! — подчеркнул он.

Ещё одного читателя заинтересовала позиция США по «Северному потоку — 2».

Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу? — задался он вопросом.