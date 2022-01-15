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1 час назад

Поляки покуражились над Украиной из-за «Северного потока — 2»

Читатели польского портала Interia отреагировали на решение сената США не вводить санкции против «Северного потока — 2». В комментариях они порадовались ценам на газ, который после ввода газопровода должен подешеветь.

Поляки покуражились над Украиной из-за «Северного потока — 2»
Фото:  Jens Büttner/dpa/Global Look Press Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Следует дать разрешение на запуск «Северного потока — 2». Главное, чтобы в ЕС был дешёвый газ, Украина меня не интересует, — написал один из пользователей.

Другой усомнился в том, что Украине выгодна остановка проекта.

Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что, если «Северный поток — 2» заблокируют, газ пойдёт через Украину? Он не пойдёт! — подчеркнул он.

Ещё одного читателя заинтересовала позиция США по «Северному потоку — 2».

Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу? — задался он вопросом.

Ранее стало известно, что сенат США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Инициатива сенатора от штата Техас не набрала необходимых для утверждения 60 голосов. Инициатива Круза не нашла поддержки и в Белом доме. Там опасались, что из-за введения санкций будет подорвано «единство европейских союзников».

Компании,Тед Круз,Сенат США,ЕС,
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