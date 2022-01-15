Госдеп предупредили о безальтернативности российского газа

Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что Европе будет проблематично найти альтернативу газу из России в случае прекращения. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности, пишут РИА Новости.

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Как информирует агентство, власти США провели беседу с рядом международных энергетических компаний по планам действий в чрезвычайных ситуациях, среди которых прекращение поставок природного газа в Европе в случае «нападения» России на Украину.

Источники агентства заявили, что дипломаты из США хотели узнать у компаний, можно ли заменить российский газ в случае обострения военного конфликта. Им ответили, что для замещения больших объемов импорта из России у них в наличии слишком мало топлива, а мировые поставки ограничены.

Один из источников отметил, что Штаты пообещали поддержать Европу в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций.