«Газпром» просит пересмотреть цены на газ, поставляемый в Польшу по Ямальскому контракту. Российская сторона надеется изменить условия соглашения, заключенного более 25 лет назад. О желании повысить тарифы российская компания заявила в ноябре, после получения очередной просьбы PGNiG о снижении цены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В «Газпром экспорт» сообщили, что подали заявку в Международный арбитражный суд Стокгольма для пересмотра цены по контракту с польской PGniG. В компании при этом подчеркнули, что остаются открытыми к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.

«Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», — отметили в пресс-службе «Газпром экспорта».

Там подчеркнули, что «Газпром» продолжит добиваться отмены решения суда от 30 марта 2020 года, изменившего тарифы с 1 ноября 2014 года в сторону снижения.

По информации на сайте польского нефтяного концерна, «Газпром» хочет пересмотреть цены задним числом — за период с ноября 2017 года.

«Требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение «Газпрома», совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это перед арбитражным судом», — приводит пресс-служба PGNiG SA комментарий председателя правления компании Павла Маевского.

Польская сторона также заявляет, что продолжит пытаться снизить тарифы. В компании напомнили, что изменили последнюю заявку о пересмотре условий контракта 28 октября «в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе».

Зависимость Евросоюза

Польский институт международных отношений ранее обвинил Россию в попытке обострить энергетический кризис в Европе и усилить зависимость Евросоюза от российского газа. По мнению аналитиков института, Еврокомиссия должна начать разбирательство против «Газпрома» за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

«Вызывая волнения на газовом рынке ЕС, Россия намеревается усилить зависимость Евросоюза от ее поставок», — говорилось в документе.

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью RT отмечал, что Варшава специально пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать «злоупотребления» со стороны Москвы. «Варшава использует любой шум для того, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от собственных проблем», - указывал он.

Условия договора

Соглашение между PGNiG и «Газпромом» о поставках газа было заключено в 1996 году. Оно действует до конца 2022 года, и в Варшаве не собираются его продлевать, надеясь на поставки газа из Норвегии по новому трубопроводу Baltic Pipe, а также импорт СПГ из США и Катара. По условиям контракта, PGNiG обязуется покупать не менее 8,7 млрд кубометров газа ежегодно.

Раз в три года каждая сторона сделки имеет право потребовать пересмотреть ее условия. В первый раз «Газпром» подал заявку на увеличение тарифов зимой 2017 года. Спустя три года у российской стороны появилось право снова попытаться изменить цены на поставляемый газ.

PGNiG ранее дважды обращалась в арбитраж, пытаясь снизить закупочные цены. Весной 2020 год второй иск, поданный в 2015 году, был удовлетворен: суд изменил ценовую формулу расчета цены, а «Газпром» обязали вернуть польской стороне $1,5 млрд. Деньги были перечислены польской стороне спустя несколько месяцев, но российская компания по-прежнему пытается обжаловать судебное решение. При этом текущая цена российского газа, которая фигурирует в контракте, а также формула, по которой она высчитывается, не разглашаются.

Биржевые цены на природный газ на европейских рынках накануне превысили отметку в $1100 за тысячу кубометров. Стоимость топлива выросла на фоне заявлений «Газпрома» о том, что из европейских газовых хранилищ было выкачано более половины запасов, а уровень их наполнения находится на минимальной отметке за последние годы. Ощутимый рост цен на газ в Европе начался поздней весной прошлого года, средняя цена на споте по голландскому хабу TTF тогда колебалась в диапазоне $250-300 долларов за тысячу кубометров. В октябре стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысил $1000.