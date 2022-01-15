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38 минут назад

Новак озвучил условие для увеличения поставок газа в Европу

Россия может поставлять больше газа в Европу, однако для этого нужны долгосрочные контракты. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на обвинения в адрес России в усугублении ситуации на энергетическом рынке.

РФ назвала условие для увеличения поставок газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января возложил на РФ ответственность за дефицит газа в европейских хранилищах и заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть, то есть на 3 миллиарда в месяц.

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По словам Новака, РФ может поставлять больше газа, так как у нее «огромные ресурсы». При этом вице-премьер отметил, что любая добыча - это инвестпроект, который требует времени на то, чтобы окупиться и привлечь инвестиции, и должна быть понятная сбытовая политика.

«Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», - сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Новак назвал причины роста цен на газ в Европе. По его словам, основными стали отказ от долгосрочных инвестиций и от долгосрочных контрактов в пользу спотовых.

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