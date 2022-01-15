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35 минут назад

Российские компании в пандемию бросились возвращать уволившихся сотрудников

Российские компании стали чаще предлагать вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Подобные предложения получали 46% россиян, однако соглашались на них лишь 15%. Такие данные привёл сервис по поиску работы SuperJob. Чаще всего к подобной мере работодатели прибегали из-за нехватки опытных кадров и узкой специализацией ушедшего работника. Ранее стало известно, что большинство россиян в 2022 году планируют найти новую работу. В 2021 году 38% работодателей приглашали бывшего сотрудника вернуться на прежнее место. По сравнению с доковидным 2019 годом такой практикой возвращения ценных кадров компании стали пользоваться в полтора раза чаще. Год назад о подобном опыте сообщали в каждой третьей компании, следует из опроса. Предложение вернуться на работу после увольнения получали 46% россиян. Из них 31% отказывался от подобного оффера. Чаще всего россияне предпочитали вернуться на прежнее место работы по следующим причинам: из-за достойной зарплаты (38%); из-за повышения в должности (13%); из-за хорошего коллектива (11%). Отказывались россияне от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за: маленькой зарплаты (30% ); плохих условий работы (13%); удовлетворённости текущим местом работы (10%). Исследование также показало, что каждый четвёртый россиянин вернулся бы на последнее место работы, с которого уволился. Чаще всего задумываются об этом россияне старше 45 лет: 19% уже имели подобный опыт. Каждый третий этого возраста не отказался бы вернуться к предыдущему работодателю. Опрос провели по всей России среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Выборка составила 500 человек. Ранее «Секрет» рассказывал , что большинство россиян в 2022 году планируют найти новую работу. О подобном намерении сервису «Работа.ру» в январе сообщил 71% участников опроса. При этом 39% респондентов собираются сменить не только саму работу, но и профессию. От нового места люди ожидают более высокой заработной платы, адекватных коллег и руководства. Также их привлекает возможность установить баланс между рабочим и свободным временем. Фото: Pixabay, Pixabay License

Российские компании в пандемию бросились возвращать уволившихся сотрудников
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
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