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2 часа назад

Глава банка Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения антиковидных мер

Председатель правления Credit Suisse Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после внутреннего расследования, проведенного по распоряжению совета директоров этого швейцарского банка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте банка.

Глава Credit Suisse ушел в отставку из-за антиковидных мер
Фото: ReutersReuters

"Я сожалею, что ряд моих личных действий стал причиной трудностей для банка и скомпрометировал мою способность представлять банк <...>. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его акционеров в это критическое время", - пояснил Орта-Осорио.

Причина его отставки в сообщении не раскрывается. Агентство Reuters со ссылкой на предварительные результаты внутреннего расследования в банке сообщило, что Орта-Осорио в июле 2021 года посетил финал теннисного турнира в Уиблдоне, не оставшись на карантине, как того требовали меры по борьбе с коронавирусом в Великобритании. В ноябре прошлого года он нарушил десятидневный карантин в Швейцарии.

Орта-Осорио возглавил правление Credit Suisse в апреле 2021 года. На этом посту его сменил Аксель Леман.

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