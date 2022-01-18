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3 часа назад

Гендиректором "Пятерочки" назначили бывшего главу "Перекрестка" Курбатова

Генеральным директором торговой сети "Пятерочка" назначен Владислав Курбатов, ранее занимавший пост генерального директора сети "Перекресток". Об этом говорится в сообщении Х5 Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Гендиректором «Пятерочки» стал экс-глава «Перекрестка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети "Перекресток", назначен генеральным директором торговой сети "Пятерочка" вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию", - отмечается в сообщении.

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Как отметили в Х5, Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел. Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Перекресток" назначен Владимир Садовин, который присоединился к Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу.

По его словам, Курбатов на новом этапе развития рынка должен помочь "Пятерочке" закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов.

Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Перекресток" назначен Владимир Садовин, который присоединился к Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу. Он обладает более чем двадцатилетним опытом работы на предприятиях розничной торговли, в том числе с 2004 по 2018 гг. возглавлял компанию "Азбука вкуса". Садовин продолжит работу по реализации стратегии торговой сети "Перекресток" в контексте общих целей Х5, добавили в компании.

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. На 30 сентября 2021 года сеть включает в себя 17 600 магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перекресток" и 29 жестких дискаунтеров "Чижик". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.

Компании,Владимир Садовин,Сергей Гончаров,
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