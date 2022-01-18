Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что республика попросила Газпром дать отсрочку по платежу за газ до пересмотра тарифов в республике.

«У Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту. Поэтому «Молдовагаз» хочет запросить повышение тарифов на газ для населения до 15 леев (62 рубля за кубометр)», – сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.

Ранее Гаврилица заявила, что власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за риска прекращения поставок газа.

До этого «Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит.

Накануне министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.

В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.