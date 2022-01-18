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49 минут назад

«Молдовагаз» сообщил об отказе банков выдать кредит на оплату газа

Банки отказались кредитовать «Молдовагаз», которая просила деньги на оплату закупок газа для страны, сообщил глава компании Вадим Чебан.

«Молдовагаз» сообщил об отказе банков выдать кредит на оплату газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все банки отказались давать нам кредиты. Мы попросили Газпром отсрочить выплату 25 миллионов долларов...», – цитирует Чебана Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье».

По словам главы, предприятие обращалось за кредитом в четыре банка страны, везде отказали. Теперь Молдова рассчитывает получить отсрочку платежа у Газпрома.

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.

Компании,Наталья Гаврилица,Вадим Чебан,Газпром,
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