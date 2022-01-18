«Молдовагаз» сообщил об отказе банков выдать кредит на оплату газа

По словам главы, предприятие обращалось за кредитом в четыре банка страны, везде отказали. Теперь Молдова рассчитывает получить отсрочку платежа у Газпрома.

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.