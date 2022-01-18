«Молдовагаз» попросила «Газпром» об отсрочке платежа

«Я заплатил 23 млн долларов из 63 млн долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 млн долларов, и я думаю, что мы будем должны еще 25 млн долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января. Эта тема обсуждается на уровне правительства, также ведутся обсуждения с «Газпромом» и соответственно мы делаем все возможное, чтобы у нас не возникало различных ситуаций», — заявил Чебан.