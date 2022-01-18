«Молдовагаз» попросила «Газпром» об отсрочке платежа

«Молдовагаз» просит «Газпром» отложить срок авансового платежа за январь, пишет издание Ziarul de Garda со ссылкой на председателя совета директоров АО «Молдовагаз» Вадима Чебана.
«Молдовагаз» должна заплатить авансовый платеж за январь в размере 63 млн долларов. 23 миллиона долларов компания уже перечислила. Ожидается, что к четвергу будет перечислено еще 15 млн долларов.
«Я заплатил 23 млн долларов из 63 млн долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 млн долларов, и я думаю, что мы будем должны еще 25 млн долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января. Эта тема обсуждается на уровне правительства, также ведутся обсуждения с «Газпромом» и соответственно мы делаем все возможное, чтобы у нас не возникало различных ситуаций», — заявил Чебан.
По его словам, он просил «Газпром» отложить на несколько дней выплату 25 млн долларов. Вместе с тем он отметил, что «Молдовагаз» получила отказ во всех четырех банках, у которых он запрашивал кредиты для выплаты аванса.
«Все банки отказались давать нам кредиты. Мы попросили «Газпром» отсрочить выплату 25 млн долларов, которая будет уменьшена до конца месяца, потому что мы будем платить каждый день. Мы заплатим, но чуть позже. Тем более, что мы ждем корректировки тарифов на газ», - пояснил Чебан.
«Молдовагаз» и «Газпром» в октябре 2021 года продлили контракт на поставку газа на пять лет. По условиям контракта «Молодвагаз» до 20-го числа каждого месяца должны оплачивать потребленный в предшествующем месяце газ, а также половину потребленного в текущем месяце объема.