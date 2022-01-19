Простой "Северного потока-2" может привести к росту цен на газ в РФ

Заморозка "Северного потока-2" сделает ускоренное расширение производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие газохимии единственными вариантами реализации нашего экспортного потенциала. Неопределенность в отношении сроков сертификации и запуска "Северного потока-2" на фоне острой потребности Европы в газе косвенно - через свой вклад в формирование ценовой конъюнктуры - оказывает воздействие и на динамику развития российской СПГ-индустрии, считает консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.

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С одной стороны, строительство СПГ-заводов и газохимических производств стимулирует развитие регионов, транспортной и социальной инфраструктуры, дает заказ промышленности и судостроению. Ожидается, что только СПГ-предприятия создадут в России около 80 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, газохимия - это продукция с высокой добавленной стоимостью, то есть прибылью выше, чем при простой торговле газом.

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С другой стороны, бурное развитие отрасли СПГ и газохимии сейчас возможно лишь благодаря существующим налоговым льготам. Например, разработка месторождений газа, которые являются ресурсными базами для предприятий СПГ в Арктике, не облагаются налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение 12 лет. В кризисный для углеводородов 2020 год с месторождений "Газпрома" бюджет получил по НДПИ 875,9 млрд рублей. Также для СПГ действует нулевая экспортная пошлина. На трубопроводный газ она составляет 30%. В 2021 году экспортная пошлина принесла в бюджет приблизительно 14 млрд долларов.

Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, снижение доходов от экспорта трубопроводного газа может усложнить субсидирование более низких внутренних цен на газ, финансирование газификации, а также сократит доходы казны. По его мнению, сейчас в целом стоит вопрос о скорости монетизации запасов газа на севере Ямала и прилежащем шельфе. Подход "гипс снимают, клиент уезжает", поэтому нужно срочно добыть как можно больше и продать в виде СПГ, абсолютно несбалансирован, тем более что уровень локализации технологий и промышленных компетенций в этой области идет не очень быстро, считает эксперт.