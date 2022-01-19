Сотовые операторы поднимут цены

«Вымпелком» намерен в ближайшее время поднять цены на архивные тарифные планы. Рост может составить 10%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке связи.

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Они рассказали изданию, что с февраля повысить цены планируют «МегаФон» и Tele2. МТС в начале января уже предупредил абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили, что обсуждают «изменение цен» на часть архивных тарифов. Там заверили, что абонентов предупредят заранее и предоставят им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В настоящее время у компании около 40 архивных тарифов стоимостью от 650 до 2,5 тысяч рублей в месяц.

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В МТС объяснили повышение цен ростом стоимости содержания и строительства сетей.

Повышая цены, операторы стимулируют абонентов выбирать новые тарифы, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Оптимизация архивных тарифов является сложившейся практикой, поскольку для операторов они часто невыгодны в связи с издержками и малочисленной абонентской базой, которая подключена к подобным пакетам услуг, подчеркнул аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Он считает, что нынешний период подходит для того, чтобы повышать цены, так как все операторы «большой четверки» заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы.

«Как правило, операторы смотрят друг на друга и не решаются повысить цены первыми среди конкурентов, но МТС как самый крупный оператор может себе это позволить», — отметил аналитик.

Самые дешевые услуги сотовой связи сейчас в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Магаданской и Сахалинской областях. Самая дорогая по итогам года мобильная связь оказалась в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.