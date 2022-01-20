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1 час назад

«Молдовагаз» полностью погасила допг «Газпрому»

Компания «Молдовагаз» полностью погасила платеж "Газпрому", выплатив аванс за январь, сообщила вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в Telegram-канале.

Молдавия полностью погасила долг перед «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатил аванс за январь», – цитирует его РИА «Новости».

Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатилась за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом.

«Молдовагаз» обязали срочно расплатиться с «Газпромом»

Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с "Газпромом" об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что, если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, "Газпром" прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.

Компании,Наталья Гаврилица,Андрей Спыну,Газпром,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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