Молдавия полностью погасила долг перед «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» полностью погасила платеж "Газпрому", выплатив аванс за январь, сообщила вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в Telegram-канале.

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«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатил аванс за январь», – цитирует его РИА «Новости».

Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатилась за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом.

Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с "Газпромом" об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что, если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, "Газпром" прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.