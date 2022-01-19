«Пятерочка» анонсировала открытие новых магазинов

Принадлежащая X5 Group сеть магазинов «Пятерочка» в 2022 году откроет около 100 магазинов в различных регионах по обновленной программе обратного франчайзинга. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group.

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Обратный франчайзинг предполагает покупку права вести собственный бизнес под известным брендом и по устоявшейся бизнес-модели. Все управленческие функции ложатся на плечи франчайзера - торговой сети, которая предоставляет товар на реализацию. Первый магазин франчайзинга «Пятерочка» открыли в 2010 году. В настоящее время по франчайзингу действуют 187 магазинов бренда в 28 регионах страны.

Отмечается, что компания усовершенствовала основные условия сотрудничества, увеличив до 5 процентных пунктов сумму агентского вознаграждения по целевым проектам и дополнив ее составной частью, которая выплачивается при выполнении критериев прозрачности и качества ведения бизнеса. Сегодня размер комиссии отличается в зависимости от региона, уровня розничного товарооборота и конкретной локации, отметили в «Пятерочке».

Партнерам сети также предоставляются различные меры финансовой поддержки, в частности, на поставку оборудования в рассрочку или соинвестирование под залог недвижимости, отметили в компании. В сети видят в обновленной программе франчайзинга хорошие перспективы для того, чтобы увеличить операционные показатели, заявил директор по развитию торговой сети «Пятерочка» Анатолий Макаров.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО составила 13,647 миллиарда рублей.