<p class="MsoNormal">Получателей пенсий и пособий в РФ ожидают новые выплаты на «Сбербанк» в январе 2022 года. Ожидаются выплаты от Пенсионного фонда на счета, которые открыты именно в этом банке. Пользователям других банков выплаты были уже начислены.</p> <p class="MsoNormal">Средства поступят на карту банка либо на счет, деньги с которого можно забрать в отделении.</p> <p class="MsoNormal">Например, начиная с 20 января средства будут перечислять петербуржцам. В прошлом году средняя сумма пенсий в Санкт-Петербурге составляла 17 296 рублей. Об этом рассказал <a href="https://primpress.ru/article/80087" target="_blank" rel="nofollow noopener"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">PRIMPRESS</span></a>.</p>