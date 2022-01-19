Банки готовы к вызовам, которые диктует новый штамм

Крупный российский банк начал тестировать сотрудников на новый штамм коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москва» узнала, как изменилась работа компаний из-за «омикрона».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Сбер» одним из первых ввел ПЦР-тестирование, определяющее не только наличие COVID-19, но и тип носителя. Первые результаты показали, что штамм «омикрон» выявляется в среднем у 80 процентов положительных ПЦР-тестов. В связи с этим «Сбер» усиливает меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе. В частности, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды (95 процентов), в Московском регионе вводится обязательное ПЦР-тестирование не реже чем один раз в неделю вне зависимости от вакцинации. «Сбер» рассматривает решение отправить на удаленный режим работы большее число сотрудников.

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— Усиление комплекса защитных мер — вынужденная необходимость. Постоянный контроль здоровья команды «Сбера» позволяет оперативно выявлять очаги возникновения COVID-19 и уменьшать вероятность распространения инфекции, — сообщил заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Ужесточили меры безопасности и в банке ВТБ. Из-за увеличения случаев заражений в компании планируют перевести на удаленку не 50 процентов сотрудников, а все 70.

— Руководство банка приняло решение о сохранении удаленного режима работы не менее чем для 50 процентов от фактической численности сотрудников головной организации банка. Этот режим действует с осени 2021 года, — сказали в пресс-службе ВТБ.

Также в банке ввели обязательное ПЦР-тестирование для сотрудников. Проходить его нужно не реже чем один раз в неделю. Кроме того, в ВТБ все еще ограничены очные встречи и командировки. В ближайшее время количество сотрудников, работающих удаленно, до 70 процентов увеличит и банк ДОМ.РФ. Продолжают трудиться дистанционно и специалисты Россельхозбанка.

— Сейчас более 30 процентов наших сотрудников работают дистанционно, — рассказали в пресс-службе банка. В ближайшее время компания организует в своих офисах мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Там же можно будет сделать и ПЦР-тест. На данный момент 83 процента работников головного офиса Россельхозбанка сделали прививку от COVID-19.

— Пока мы не планируем пересматривать режим работы отделений. Но мы ежедневно мониторим ситуацию по заболеваемости в России и в Москве. В случае ее ухудшения мы примем меры по усилению безопасности, — добавили в пресс-службе банка.

Руководство Райффайзенбанка тоже практикует гибридный формат работы, чтобы уменьшить количество человек в офисе. К тому же руководство организации способствует увеличению темпов вакцинации сотрудников.

— C 2020 года команды каждого нашего отделения сами определяют частоту своих встреч в офисе. Обычно они видятся очно пару раз в неделю. При этом руководство филиалов может по собственной инициативе перейти на удаленную работу на тот срок, который они считают необходимым, — сказали в пресс-службе Райффайзенбанка.

Для сотрудников организации открыт собственный пункт вакцинации. Всем специалистам регулярно замеряют температуру тела и ведут контроль их состояния здоровья.

— В офисах сотрудники продолжают носить маски, на столах установлены изолирующие перегородки, рабочие поверхности регулярно обрабатываются, пол размечен для соблюдения дистанции, — добавили в компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Скворцов, председатель правления Ассоциации российских банков: