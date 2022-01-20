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59 минут назад

Сбер в 2022-2025 годах купит свои акции на 50 млрд рублей для мотивации сотрудников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сбербанк в течение 2022-2025 гг. купит на рынке собственные акции на сумму до 50 млрд рублей для долгосрочной программы мотивации своих сотрудников, следует из сообщения кредитной организации.

"В течение 2022-2025 гг. АО "Сбербанк КИБ" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк") приобретет на рынке обыкновенные акции ПАО "Сбербанк" на сумму до 50 млрд рублей для реализации программы долгосрочного вознаграждения работников. Соответствующее решение было принято правлением ПАО "Сбербанк", - указано в сообщении.

Отмечается, что покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции Сбербанка.

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