«Сбер» будет приобретать свои акции на 50 млрд рублей сотрудников на протяжении трех лет

<p>Российский финансовый конгломерат «Сбер» в течение трех лет хочет покупать ценные бумаги «Сбербанка» на сумму 50 000 000 000 рублей для проведения программы мотивации на долгосрочной основе. Информацию предоставил новостной <a href="https://www.finam.ru/analysis/newsitem/sberbank-vykupit-na-rynke-svoi-akcii-na-50-mlrd-rubleiy-dlya-programmy-motivacii-20220120-163330/" target="_blank" rel="nofollow noopener">порта</a>л «Финам», ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы компании. </p> <p>Отмечается, что покупка акций будет в период с 2022 по 2025 гг. происходить на Московской бирже, а также через внебиржевой рынок инфраструктуры группы Московской биржи. Представители компании сообщают, что приобретение ценных бумаг не распространяется на депозитарные расписки на обычные бумаги компании. </p> <p>Данная программа мотивации для сотрудников была принята в компании еще в прошлом году. Участниками программы в рамках первого цикла стали порядка 1000 сотрудников. Она будет реализована трехлетними циклами.</p> <p> </p>