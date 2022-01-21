Российский меховой ретейлер объявил о закрытии фабрики

Продавец одежды «Каляев» останавливает производство изделий из натурального меха и распродает остатки товаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на владельца торгового знака «Каляев».

Фото: ТАСС ТАСС

Ретейлер планирует закрыть фабрику на Кантемировской улице в Москве, выпускавшую около 15000 норковых шуб в год.

По данным СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка компании составляла 1,1 млрд рублей, а общий товарооборот за 2021 год – 2,3 млрд рублей.

«Каляев» планирует сделать акцент на искусственном мехе, пуховиках, пальто, коже. Такой шаг обусловлен падением спроса на меховые изделия. По словам представителя «Каляева», с 2018 года рынок падает на 25%. Вместе с тем, как указал он, спрос на пуховики увеличивается на 30%. Востребованность искусственного меха выросла к 2019 году на 323%, а к 2020 году – еще на 114%, отметил представитель компании.

Натуральный мех перестал быть столь популярным, как ранее, из-за массированного международного маркетинга с посылом на то, что это уже не модно, заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Среди других факторов она отметила развитие технологий производства волокна, материалов и утеплителей, которые по качеству, тепловым характеристикам и цене вытесняют такие товары.