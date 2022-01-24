Поставщика софта для Минобороны признали банкротом

Поставщик софта для Министерства обороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признан банкротом. Сумма долга составляет 3,57 млрд руб.
«Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом IT-подрядчика Минобороны АО „Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления“ (ЦНИИ ЭИСУ). Долг предприятия, входящего в „Ростех“, составляет 3,57 млрд руб., крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации», — сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что кредиторы планируют получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка 7 млрд руб. В «Росэлектронике» пояснили, что разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга с целью завершения проектов, сообщает издание. В их число входят геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие разработки.