Поставщика софта для Минобороны признали банкротом

Отмечается, что кредиторы планируют получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка 7 млрд руб. В «Росэлектронике» пояснили, что разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга с целью завершения проектов, сообщает издание. В их число входят геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие разработки.