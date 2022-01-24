«Абрау-Дюрсо» начала выпускать новую продукцию

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила производство премиальной косметики под брендом Abrau Cosmetics. Об этом пишут «Ведомости».

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Президент компании Павел Титов рассказал изданию, что выпуск косметической продукции налажен на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске. Среди преимуществ своей косметики компания отмечает биоразлагаемую упаковку и наличие в составе масла виноградной косточки и антиоксиданта — ресвератрола, который содержится в винограде. Косметическое направление в компании возглавит совместно с женой Павла Титова Ксенией генеральный директор «Абрау-Дюрсо» Руслан Романцев. Косметику продают пока ограниченными сериями в наборах. В расширенный набор входит масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ. Его стоимость составляет до 5400 рублей, а цена комплекта из двух предметов – 2600 рублей.

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Президент компании отметил, что ее целью является создание федерального косметического бренда и расширение ассортимента с имеющихся четырех наименований до 20. В настоящее время косметические наборы продают в собственной рознице, которая включает 16 магазинов в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах. В планах у компании сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами и распространение через салоны спа и красоты.

Инвестиции в запуск небольшого косметического производства без учета затрат на маркетинг, дистрибуцию и продвижение составят 10–20 млн рублей, оценил партнер консалтинговой компании Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев. По подсчетам управляющего партнера брендингового агентства Depot Алексея Андреева, продвижение федерального бренда косметики потребует примерно 500 млн рублей. Так как «Абрау-Дюрсо» является известной маркой с большой лояльной женской аудиторией, продвижение может обойтись вдвое дешевле, допускает Андреев. Он считает, что высокие цены могут затруднить раскрутку бренда.