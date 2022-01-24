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3 часа назад

Европа получит рекордный объем газа за всю историю

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе 2022 года достигнут нового исторического рекорда за всю историю, превысив 10 миллиардов кубометров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. В прошлый раз поставки обновили максимум в ноябре 2019 года (9,1 миллиарда кубометров). Европейский рынок получает огромные объемы СПГ благодаря сокращению спроса в Азии.

Европа получит рекордный объем газа за всю историю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Европейские терминалы работают на пределе — 18 января были задействованы рекордные 73 процента от их максимальной пропускной способности. В тот день в газотранспортную систему региона поступило 393 миллиона кубометров газа. В главном европейском потребителе СПГ, Франции, уровень использования мощностей регазификации достиг 92 процентов, а в Нидерландах, через которые получает газ и Германия, — 90 процентов. Наиболее ликвидные и интегрированные с другими странами национальные рынки уже почти по максимуму задействовали возможности приема СПГ.

Поставки газа в сжиженном виде увеличились, так как «азиатская премия» (превышение цен на газ в Азии над европейскими) перестала работать в середине декабря 2021 года. Кроме того, были снижены тарифы на перевозку грузов. В результате свободные грузы СПГ переориентировались с Азии на Европу. Судя по текущей стоимости фьючерсов, «азиатская премия» вернется только в апреле.

На фоне обострения ситуации на границе России и Украины США начали переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о дополнительных поставках в Европу в случае эскалации конфликта. По мнению экспертов, чтобы получить стабильность и стать менее зависимой от России, Европе нужно заключить долгосрочную сделку с Катаром или другими поставщиками. Анонимные источники из кабмина Великобритании уже сообщили, что власти страны боятся применения жестких экономических санкций против России, так как поставки газа в Европу могут сократиться.

Компании,Интерфакс,
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