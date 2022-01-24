Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 5,93-8,11%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю очередным витком нисходящей коррекции, бумаги дешевели широким фронтом. По итогам дня, рублевый индекс Мосбиржи снизился на 5,93% - до 3235,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1288,17 пункта.

Доллар по состоянию на 19:34 мск вырос на 1,76%, - до 79,19 рубля, евро - на 1,7%, до 89,53 рубля.

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Отечественные индексы отошли к минимумам с конца 2020 года. "Импульс снижения был вызван новыми признаками геополитической напряженности (США рассматривают возможность усиления военного присутствия в Восточной Европе и странах Балтии), волной продаж на мировых биржах и ценовой слабостью нефти, отступившей в направлении $85", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, участники торгов, опасаясь более активных темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США, проявляют осторожность перед заседанием ФРС, его итоги станут известны в среду. Между тем, первые оценки январских индексов PMI в еврозоне, Великобритании и США показали торможение экономической активности в начале года, в особенности в секторе услуг, статистика отражает негативное влияние от вспышки заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Активнее индекса на отечественном рынке акций распродавались "фишки" рынка ("Газпром": -7%; "Новатэк": -6%; "Лукойл": -4%; "Роснефть": -5,1%; "Сургутнефтегаз": -5,6%; "Татнефть": -5%; "Сбер": -5,8%; TCS Group: -6,2%; "Норникель": -5%; "Алроса": -7,9%; НЛМК: -5,0%; "Полиметалл": -4,5%; "Полюс": -4%; "Магнит": -6,1%; Yandex: -8,7%). За лидерами отрасли следовали и остальные представители рынка, отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

В аутсайдерах торгов были и бумаги угледобытчиков ("Распадская": -9,4%; "Мечел": -11,3%) из-за находящихся под давлением угольных котировок, акции "Аэрофлота" (-9,8%), с более сильными сигналами к продаже, а также IT-сектор (VK: -11,3%; Ozon: -12,7%), добавляет эксперт.

"Лучше рынка" торговались привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,8%) из-за слабого рубля, а также бумаги МТС (2,4%).

Рынок 25 января

Во вторник отечественный рынок может остаться под легким давлением вплоть до решения ФРС по ключевой ставке, считает Жильников. При этом ключевым фактором для российского рынка во вторник останется геополитика. "В случае позитивных сигналов рублевые активы могут укрепляться даже вопреки сдержанному общерыночному сентименту. В то же время, учитывая масштаб переоценки страновых рисков со стороны нерезидентов и неустойчивую обстановку на мировых рынках, возможно и сохранение коррекционных настроений", - полагает Бахтин.